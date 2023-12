18.12.2023 16:12 Zugemüllte Wohnung in Flammen: Brandursache klar!

Eine Wohnung in Hamburg-Winterhude ist am Samstag in Flammen aufgegangen - nun steht die Brandursache fest.

Hamburg - Zwei Tage später steht die Brandursache fest: Eine vermutlich noch brennende Zigarette hat das Feuer in einer Wohnung in Hamburg-Winterhude verursacht.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz. © BlaulichtNews.de "Die Ermittlungen dauern noch an. Momentan spricht aber viel dafür, dass eine nicht ordnungsgemäß auf dem Balkon entsorgte Zigarette den Brand verursacht haben könnte", teilte die Polizei am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei dem Löscheinsatz am Samstagmorgen waren zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Ein 36-Jähriger erlitt eine Rauchvergiftung und Verbrennungen zweiten Grades, ein 55 Jahre alter Kollege wurde leicht verletzt. Beide konnten das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Der Löschtrupp war in die vermüllte Wohnung vorgedrungen, weil dort noch zwei Personen vermutet wurden. Tatsächlich befand sich niemand darin. Zeitweilig waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Titelfoto: BlaulichtNews.de