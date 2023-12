16.12.2023 09:50 Flammen in zugemüllter Wohnung: Zwei Feuerwehrleute verletzt im Krankenhaus

Am Samstagmorgen geriet in Hamburg eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Henry-Budge-Straße in Brand. Zwei Einsatzkräfte wurden verletzt.

Von Nora Petig

Hamburg - Am Samstagmorgen geriet in Hamburg eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Henry-Budge-Straße in Brand. Zwei Einsatzkräfte wurden verletzt. Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. © BlaulichtNews.de Wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, brach das Feuer gegen 6.54 Uhr in einer zugemüllten Wohnung in dem fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses aus. Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Löscheinsatz verletzt und wurden mit Rauchgasintoxikation und leichten Verbrennungen in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, so der Sprecher weiter, "nichtsdestotrotz ist das für uns kein gutes Ereignis". Derzeit sei der Einsatz noch im vollen Gange. Viele Löschkräfte und Rettungsdienstkräfte seien vor Ort. Weitere Informationen waren am Samstagmorgen noch nicht bekannt.

Titelfoto: BlaulichtNews.de