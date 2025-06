09.06.2025 15:23 Zurück bleibt eine Ruine: 300.000 Euro Schaden nach Hausbrand

Ein Großbrand in Ludwigsburg sorgte am Sonntagabend für ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Der Sachschaden ist immens.

Von Johanna Baumann

Ludwigsburg - Ein Hausbrand in Ludwigsburg sorgte am Sonntagabend für ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Der Sachschaden ist immens. Alles in Kürze Hausbrand in Ludwigsburg verursacht 300.000 Euro Schaden

Feuer in leerstehendem Haus am Sonntagabend gemeldet

Dachstuhl und Obergeschoss abgetragen bei Löscharbeiten

Ein Feuerwehrmann leicht verletzt, keine weiteren Verletzten

Bereich um Brandobjekt am Pfingstmontag gesperrt Mehr anzeigen Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz. © 7aktuell.de | Alexander Hald Gegen 16.50 Uhr wurde das Feuer in einem leerstehenden Haus in der Hirschbergstraße gemeldet. Da sich die Löscharbeiten äußerst schwer gestalteten, musste der Dachstuhl sowie das erste Obergeschoss abgetragen werden. Zur Sicherheit rissen Mitarbeiter der Stadtwerke den Gehweg auf, um die Gasleitung abzustellen. Die Feuerwehr konnte den Brand am Abend unter Kontrolle bringen. Gegen 23.15 Uhr galt das Feuer als gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehreinsätze "Wolkenhimmel" an Zimmerdecke fängt Feuer: Neun Kinder verletzt im Krankenhaus Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Zu weiteren Verletzten kam es nicht. Es wird derzeit von einem Sachschaden von etwa 300.000 Euro ausgegangen. Nach dem Brand und den Löscharbeiten gleicht das Haus einer Ruine. © 7aktuell.de | Alexander Hald Am Pfingstmontag bleibt der Bereich um das Brandobjekt in Ludwigsburg noch gesperrt. Auch Buslinien sind von der Sperrung betroffen. Die Polizei ermittelt aktuell, wie es zu dem Brandausbruch kommen konnte.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Alexander Hald