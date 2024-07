12.07.2024 13:55 Zwei Brände an umgebautem Netto: Steckt ein Feuerteufel dahinter?

An einem Netto-Markt in Nordhausen hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Nordhausen - An einem Netto-Markt in Nordhausen hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Die Feuerwehr musste ausrücken. Wegen des Feuers kam es zu einer starken Rauchentwicklung. © Silvio Dietzel Wie die Polizei berichtet, war in Containern liegender Bauschutt in Brand geraten. Die Container waren nur unweit des Netto-Marktes in der Neustadtstraße aufgestellt, da dieser gerade umgebaut wird. Das Feuer richtete einen Schaden von rund 20.000 Euro an. Neben den Containern hatten der oder die Unbekannten außerdem Dämmwolle und andere Baustoffe im Bereich des Rohbaus angezündet. Da zwei verschiedene Bereiche Feuer fingen, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Aus diesem Grund war auch die Kripo vor Ort im Einsatz. Am heutigen Freitag soll der Tatort gründlich auf mögliche Spuren untersucht werden.

