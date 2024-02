06.02.2024 17:26 1.090 Zwei Verletzte nach Explosion in Keller: Enkel leistet erste Hilfe

Am Montag sind bei einer Verpuffung in einem Keller eines Hauses in Burkhardtsdorf zwei Personen verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Burkhardtsdorf - Bei einer Explosion in einem Keller eines Einfamilienhauses in Burkhardtsdorf (Erzgebirge) sind zwei Personen verletzt worden. Bei einer Verpuffung in Burkhardtsdorf gab es am Montag zwei Verletzte. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Zu dem tragischen Vorfall kam es nach Polizeiangaben am gestrigen Montag gegen 14.45 Uhr. "Als ein 67-jähriger Bewohner im Keller seines Hauses in der Kemtauer Straße die Heizung bedienen wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung", teilte die Polizei mit. Der Senior erlitt schwere Verletzungen. Sein Enkelsohn (16) leistete Erste Hilfe und wurde dabei leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehreinsätze Landgut bei Ulm geht in Flammen auf: Zwei Pferde verenden! Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die oberen Geschosse verhindern, das Haus blieb bewohnbar. Durch den Brand entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 10.000 Euro. Am heutigen Dienstag wird ein Ermittler der Chemnitzer Kripo den Brandort untersuchen.

