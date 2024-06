13.06.2024 21:08 2.336 Zweijähriger steckt in Abwasserrohr fest

Zeven - Um den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde zunächst die Dachhaut geöffnet. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Um den kleinen Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien, musste die Feuerwehr behutsam vorgehen. Dem Zweijährigen stand während des rund des 30-minütigen Einsatzes glücklicherweise nicht nur seine Mutter zur Seite, sondern auch ein Plüsch-Feuerwehr-Hund, um ihn zu trösten. Mithilfe einer Tigersäge öffneten die alarmierten Einsatzkräfte zunächst die Dachhaut, teilte die Feuerwehr mit. Dadurch war es möglich, das Abflussrohr in Teilen zu lösen und den Rohrbogen, der den Fuß des Kleinen festhielt, zu entfernen. Im nächsten Schritt sei das Bein auch aus dem letzten Ende des Rohres befreit worden. Der Junge sei vorsorglich dem Rettungsdienst und anschließend seinen Eltern übergeben worden.

Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)