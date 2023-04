17.04.2023 17:05 Zwischendecke brennt: Feuerwehr muss Flammen in Gewerbebetrieb aufwendig löschen

In einem Gewerbebetrieb in Bergisch Gladbach bei Köln ist es am Morgen zu einem Brand in einem Kühlhaus gekommen.

Von Laura Ratering

Bergisch Gladbach – In einem Gewerbebetrieb in Bergisch Gladbach bei Köln ist es am Morgen zu einem Brand in einem Kühlhaus gekommen. Die Feuerwehr war mit 39 Einsatzkräften vor Ort. 39 Einsatzkräfte waren am Morgen im Dienst. © Feuerwehr Bergisch Gladbach Gegen 10.35 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein: Laut Bericht sei es in einem Gewerbebetrieb an der Hermann-Löns-Straße zu einem Brand gekommen. Während die Feuerwehr ausrückte, hatten sich die Mitarbeiter der Firma im Stadtteil Gronau bereits eigenständig in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde niemand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnte der Brandherd in einer Zwischendecke des Kühlhauses verortet werden. Feuerwehreinsätze Falscher Feueralarm am Hauptbahnhof: Mann verletzt Jugendliche mit Feuerlöscher Um die Glutnester sowie die Flammen zu erreichen, musste die Zwischendecke mithilfe von technischem Gerät aufwendig geöffnet werden. Durch das schnelle Eingreifen konnten die Flammen nicht auf das Gebäude übergreifen, weshalb lediglich Brandrauch aus der Halle geblasen werden musste. Derzeit ist nicht klar, wie hoch der Schaden genau ist. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine Zwischendecke in einem Gewerbebetrieb hatte Feuer gefangen. © Feuerwehr Bergisch Gladbach Gegen 12.15 Uhr konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in ihre Leitstellen zurückkehren.

Titelfoto: Feuerwehr Bergisch Gladbach