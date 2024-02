14.02.2024 10:33 Zwölf Menschen bei Verpuffung in Hilzingen teils schwer verletzt

In einer Doppelhaushälfte in Hilzingen (Landkreis Konstanz) kam es am Dienstagabend zu einer Verpuffung. Zwölf Menschen wurden verletzt.

Hilzingen - In einer Doppelhaushälfte in Hilzingen (Landkreis Konstanz) kam es am Dienstagabend zu einer Verpuffung. Zwölf Menschen wurden verletzt. Mehrere Rettungshubschrauber waren am Dienstagabend im Einsatz. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurden fünf Schwerverletzte per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Sieben weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt. Die Ursache für die Verpuffung war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

