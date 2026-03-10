220 Plätze: Landkreis in Thüringen sucht neue Unterkunft für Flüchtlinge

Im Altenburger Land soll eine neue Unterkunft für Flüchtlinge entstehen.

Von Christian Rüdiger

Altenburg - Im Altenburger Land soll eine neue Unterkunft für Flüchtlinge entstehen.

In der neuen Unterkunft soll Platz für rund 200 Asylsuchende sein. (Symbolfoto)
In der neuen Unterkunft soll Platz für rund 200 Asylsuchende sein. (Symbolfoto)  © Boris Roessler/dpa

Laut Angaben des Landratsamtes soll die Unterbringung von Asylsuchenden neu organisiert werden. Aus diesem Grund plant der Landkreis, eine zentrale Gemeinschaftsunterkunft mit etwa 220 Plätzen einzurichten.

Der Landkreis im Osten von Thüringen sucht deshalb einen Betreiber, der eine geeignete Immobilie bereitstellen und den Betrieb der Einrichtung übernehmen kann. Aktuell werden Geflüchtete überwiegend dezentral untergebracht.

Der Betrieb einer Gemeinschaftsunterkunft umfasse neben der Unterbringung unter anderem Leistungen wie Verpflegung, Reinigung, Sicherheitsdienst, Hauswirtschaft sowie migrationsspezifische soziale Betreuung und Beratung der Bewohner, teilte das Landratsamt mit.

Ist die Bezahlkarte für Flüchtlinge in Thüringen ein Erfolg oder nicht?
Flüchtlinge Ist die Bezahlkarte für Flüchtlinge in Thüringen ein Erfolg oder nicht?

Für den neuen Standort kommen demnach sowohl bestehende Gebäude mit Umbaupotenzial als auch Neubauprojekte infrage. Auch Betreiber mit Erfahrung, aber ohne konkretes Objekt könnten sich bewerben. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 29. Mai 2026.

Das Verfahren diene zunächst der Erkundung möglicher Lösungen und Partner. Es handle sich nicht um ein Vergabeverfahren, betonte das Landratsamt.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

Mehr zum Thema Flüchtlinge: