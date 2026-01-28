Asylbewerber greift Sozialarbeiter an und wird abgeschoben

Erfurt - Nach dem Angriff auf zwei Diakonie-Mitarbeiter wurde ein Asylbewerber abgeschoben.

Ein Straftäter aus Georgien wurde abgeschoben. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Asylantrag des Mannes sei abgelehnt worden und er damit seit dem 24. Januar 2026 vollziehbar ausreisepflichtig gewesen, teilte das Justizministerium mit.

Der 34-jährige Georgier soll vor etwa einer Woche in Schmalkalden zwei Flüchtlingshelfer angegriffen haben. Die beiden Sozialarbeiter der Diakonie hatten laut Ministeriumsangaben den Mann, seine Ehefrau und deren zwei minderjährige Kinder zur Grundschule begleitet. Dort sollte eines der Kinder angemeldet werden.



Nach dem Termin soll er die beiden Flüchtlingshelfer so schwer verletzt haben, dass diese ins Krankenhaus mussten. Rechtskräftig verurteilt wurde der 34-Jährige in der Sache nicht.

Der Flüchtling sei kurz darauf getrennt von der Frau und den Kindern untergebracht worden. In besonders gelagerten Fällen seien solche Familientrennungen zulässig, betonte der Ministeriumssprecher.

Von dem Georgier sei eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgegangen.