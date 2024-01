Kakerlaken und Schimmel: Ekelzustände im Flüchtlingsheim Suhl

Suhl - In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl gibt es erhebliche hygienische Probleme.

In der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl wurden Schimmel und Kakerlaken festgestellt. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Wie aus einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks hervorgeht, habe Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD) eingeräumt, dass es in dem Flüchtlingsheim Hygienemängel gibt.

Demnach gebe es Schimmel und Kakerlaken in den Gebäuden. Laut Maier sollen die Probleme aber Schritt für Schritt beseitigt werden. In Haus Nummer 21 sei dies bereits geschehen, heißt es. Den Angaben nach sei das Problem mit den Kakerlaken erstmals Ende November aufgetreten.

Das Haus Nummer 18 soll laut dem SPD-Politiker etagenweise geräumt werden, damit ein Kammerjäger Zimmer für Zimmer reinigen kann.

Darüber hinaus sei in einem der Gebäude Schimmel in einer ehemaligen Küche entfernt worden. Laut MDR-Bericht habe sich Maier an Weihnachten selbst ein Bild davon gemacht, dass dieser Mangel beseitigt wurde.