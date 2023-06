Nach Katastrophe mit Hunderten Toten im Mittelmeer: Neun Männer in U-Haft

Dies entschied ein Gericht in der griechischen Hafenstadt Kalamata am Dienstagabend, wie der Staatssender ERT am Mittwoch berichtete.

Der rund 30 Meter lange Fischkutter war vergangene Woche mit bis zu 700 Menschen an Bord in internationalen Gewässern gesunken. Er war zuletzt von Libyen aus in See gestochen und hatte Italien zum Ziel.

Die große Mehrheit der Migranten riss das Boot mit sich auf den Grund des Mittelmeeres, das an dieser Stelle etwa 5000 Meter tief ist. Wahrscheinlich werden ihre Leichen nie geborgen.

Gegen die Küstenwache gibt es Vorwürfe, den Menschen in Seenot nicht geholfen zu haben. Die griechischen Behörden weisen dies zurück.