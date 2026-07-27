Schleuser pfercht Jugendliche ohne Papiere in Auto: Jüngster passt nur noch in den Kofferraum
Mittenwald - Die Bundespolizei hat in der Sonntagnacht einen mutmaßlichen Schleuser auf der B2 bei Mittenwald gefasst.
Der Albaner am Steuer beförderte in seinem Auto mit deutschen Kennzeichen fünf kolumbianische Jugendliche. Der jüngste von ihnen fand nur noch im Kofferraum Platz. Papiere für die Einreise nach Deutschland hatte keiner aus der fünfköpfigen Gruppe.
Bei der Grenzkontrolle händigte der Fahrer den Beamten eine deutsche Aufenthaltserlaubnis und einen deutschen Führerschein aus.
Beim Blick ins Wageninnere fiel der Jugendliche im Kofferraum auf. Den Angaben des Manns zufolge sei er sich schon über das Risiko einer solchen Beförderung bewusst gewesen, aber es sei eben kein weiterer Platz im Auto gewesen. Der 15-Jährige sei deshalb freiwillig in den Kofferraum geklettert.
Er hatte wie die vier anderen Begleiter weder Pass noch Ausweis dabei. Sie seien aber bereits in der Vergangenheit in Deutschland registriert worden. Laut Bundespolizei muss nun die zuständige Ausländerbehörde über den Verbleib der Kolumbianer entscheiden.
Der vorläufig festgenommene Albaner durfte das Revier am Montagmorgen wieder verlassen. Den Angaben zufolge ist er in Niedersachsen gemeldet und hat dort auch einen Wohnsitz. Er wird voraussichtlich mit einem Strafverfahren wegen Einschleusens von Ausländern rechnen müssen.
Titelfoto: Bundespolizei