Stetig weniger neue Asylsuchende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Zahl der Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt geht weiter deutlich zurück.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) ist durch die Migrationswende positiv gestimmt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es 551 Schutzsuchende nach 808 im Vorjahreszeitraum, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Das entsprach einem Rückgang um rund 32 Prozent.

Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden waren den Angaben zufolge Afghanistan (114), die Türkei (45), Syrien (41), Indien (39) und Niger (39). Im ersten Quartal des Vorjahres waren die Syrer noch die größte Gruppe gewesen mit 223 Personen.

Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) erklärte: "Die Migrationswende zeigt weiterhin nachhaltig Wirkung. Im Juni 2026 tritt zudem die Gemeinsame Europäische Asylreform in Kraft, welche den rückläufigen Trend verstärken wird." Die Zahl der Ausreisepflichtigen lag zum 31. März bei 4836.

Sachsen-Anhalt will vor allem vom Land veranlasste freiwillige Ausreisen forcieren. Deren Zahl lag laut dem Innenministerium in den ersten drei Monaten dieses Jahres bei 220, im Vorjahreszeitraum seien es 213 gewesen.

Die Ausreisepflichtigen wirken dabei mit und ermöglichen beispielsweise Passersatzbeschaffungen. Das sei insbesondere bei unkooperativen Herkunftsstaaten erforderlich, um eine Rückkehr Ausreisepflichtiger zu ermöglichen.