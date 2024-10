Angebot aufgestockt! Das sind die neuen Direktflüge ab Dresden

Im Frühjahr/Sommer 2025 starten Flieger vom Flughafen Dresden nach Barcelona, Rom und die griechische Halbinsel Chalkidiki. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am heutigen Dienstag bekannt gab, hat der Reiseveranstalter "momento by sz-Reisen" sein Angebot an Sonderflügen ab Dresden erweitert.

Vom 21. bis 25. April können Reisende von der sächsischen Landeshauptstadt aus nach Barcelona fliegen. Von 9. bis 14. April starten Flieger nach Rom. Vom 28. Mai bis 4. Juni geht es auf die griechische Halbinsel Chalkidiki.

Dafür sollen Maschinen der Airline "Smartwings" zum Einsatz kommen.