Dieses Wochenende: Ryanair sagt fast 100 Flüge ab!

Charleroi - An diesem Wochenende bleiben zahlreiche Flugzeuge von Ryanair am Boden. Grund ist ein Streik.

Am Flughafen Charleroi bleiben die Ryanair-Flieger dieses Wochenende am Boden. © AFP/Kenzo Tribouillard

Wie der Flughafen Charleroi mitteilte, fallen an diesem Wochenende 96 Flüge von und in die belgische Stadt aus. 17.000 Reisende seien von den Annullierungen betroffen, hieß es weiter. Dies entspreche 28 Prozent aller Flugbewegungen an dem Airport.

Grund für die Streichungen sind Streiks der belgischen Pilotengewerkschaft. Die Cockpit-Crewmitglieder sind der Meinung, dass sich Ryanair nicht an eine Vereinbarung des Tarifvertrags halte.

Die Gewerkschafter erklärten, dass sich die Airline nicht an das belgische Recht halten würde und somit "Sozialdumping" betreibe. Dies sorge für einen unlauteren Wettbewerb gegenüber Fluggesellschaften, die sich an die Gesetze halten.

Ryanair selbst sei zu Gesprächen bereit und hat dazu aufgerufen, solche zu starten, anstatt zu streiken. Mit den italienischen, französischen und spanischen Angestellten habe das Unternehmen Vereinbarungen über die Arbeitsbedingungen getroffen, die jetzt in Belgien kritisiert würden.