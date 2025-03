Flug wird zum Albtraum: Crew schikaniert Mutter mit krankem Kind

Tampa (Florida, USA) - Melissa Sotomayor wollte mit ihrem zweijährigen Sohn Noah von Tampa (Florida) nach Newark (New Jersey) fliegen. Da ihr Kind "medizinisch komplex" ist, benötigte sie dafür allerdings spezielle Ausrüstung. Während der Hinflug noch reibungslos verlief, sollte sie bei der Rückkehr eine unangenehme Begegnung mit der Crew erleben.

Ohne die Beatmung kann der Zweijährige nicht überleben, trotzdem sollte die Mutter ihn von den Geräten trennen. (Symbolbild) © 123RF/kostomarova

In einem zehnminütigen TikTok-Video schilderte sie ihr schockierendes Erlebnis und warnte andere, die Angehörige mit besonderen Bedürfnissen betreuen: Sie sollten besser nicht in ein Flugzeug von United Airlines steigen. Doch was war passiert?

Sotomayors Sohn ist seh- und hörbehindert und auf ein Beatmungsgerät sowie eine Magensonde angewiesen. Obwohl sie bereits alle erforderlichen Dokumente und Genehmigungen vorgelegt hatte, stellte sich die Crew quer.

Kaum hatte sie Platz genommen, kam ein Flugbegleiter auf sie zu und forderte sie auf, ihren Sohn vom mobilen Sauerstoffkonzentrator zu trennen.

Sotomayor erklärte, dass dies unmöglich sei, da die Geräte lebensnotwendig für ihr Kind sind. Sie zeigte ihm sämtliche Unterlagen, darunter auch die offizielle Genehmigung von United Airlines selbst.



Doch das reichte nicht: Eine weitere Flugbegleiterin erschien und verlangte, dass das medizinische Equipment unter dem Sitz verstaut wird. Auch ihr erklärte Sotomayor, dass dies nicht machbar sei.