Drama über Sachsen: Pilot muss notlanden und kracht auf Wiese

Hohnstein (Sächsische Schweiz) - Schreckliche Szenen am Donnerstagabend in der Sächsischen Schweiz: Nahe Waitzdorf bei Hohnstein musste ein Ultraleichtflugzeug notlanden und krachte auf eine Wiese. Der 50-jährige Pilot überlebte das Unglück schwer verletzt.

Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand im Motorraum endgültig löschen. © Marko Förster

Es war gegen 19.50 Uhr, als Anwohnern das Flugzeug auffiel. Die Maschine flog ungewöhnlich tief über die Dächer des Dorfes.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war der Grund ein technischer Defekt. Der Pilot versuchte daraufhin, seine Maschine auf einer Wiese an der Waitzdorfer Höhe notzulanden.

Doch das Manöver misslang komplett. Das Ultraleichtflugzeug wurde bei dem Aufprall schwer beschädigt, im Motorraum brach sofort ein Feuer aus.

Laut TAG24-Infos sollen zwei Einwohner geistesgegenwärtig sofort reagiert haben. Sie eilten zur Absturzstelle und bekämpften die Flammen mit Feuerlöschern. Dadurch verhinderten sie, dass sich der Brand weiter ausbreitete.