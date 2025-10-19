Chaos und Rauch im Flieger: Flammen dreschen aus Handgepäck

Shanghai - An Bord eines Flugzeugs auf dem Weg nach Südkorea ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen.

Im Stauraum fürs Handgepäck hatte sich eine Batterie entzündet. © Screenshot/X/@aviationbrk

Am Samstagmorgen (Ortszeit) hob ein Airbus A321 der Fluggesellschaft "Air China" im chinesischen Hangzhou ab und steuerte in Richtung Seoul.

Bereits kurz nach dem Start, in luftiger Höhe über dem ostchinesischen Meer, brach Chaos aus.

Videoaufnahmen im Netz zeigen, wie direkt über den Köpfen der Reisenden ein Gepäckfach in Flammen steht und die Kabine in Rauch einnebelt. Menschen kreischen, viele zücken direkt ihre Handkamera. Glücklicherweise sollten es nicht ihre allerletzten Videoaufnahmen sein, denn der Brand an Bord endete glimpflich.

Wie "Air China" auf der chinesischen Plattform "Weibo" mitteilte, hatte sich eine Lithiumbatterie im Handgepäck spontan entzündet. Die Flugbegleiter haben daraufhin vorschriftsmäßig gehandelt und weiteren Schaden abgewendet. Niemand sei verletzt worden.