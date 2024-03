Flugzeugtür löst sich in luftiger Höhe: Zeuge reagiert sofort!

Der Pilot des Kleinflugzeugs landete seine Maschine trotz fehlender Tür sicher am Flughafen Mönchengladbach. © Polizei Mönchengladbach

Wie die Beamten am Montag berichteten, hielt sich der 23-Jährige am Sonntagmittag gegen 14 Uhr gerade in seinem Garten an der Dahlener Straße auf, als er auf den ungewöhnlichen Zwischenfall in luftiger Höhe aufmerksam wurde.

Demnach hatte sich die Tür eines über dem Gebiet fliegenden motorisierten Kleinflugzeugs gelöst und stürzte in der Folge herunter, woraufhin der Zeuge nicht lange fackelte, sofort die Absturzstelle aufsuchte und die Polizei alarmierte.

Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt: Die Tür stürzte in ein Dickicht, wie die Beamten schilderten.

"Auch der 39-jährige Pilot blieb unversehrt und konnte sein Flugzeug sicher am Flughafen Mönchengladbach landen", hieß es außerdem.

Doch wie war es zu dem ungewöhnlichen Vorfall gekommen? Ursprünglich wollte der Mann von Mönchengladbach bis nach Berlin fliegen, als sich die Tür plötzlich in einer geflogenen Linkskurve gelöst haben soll und abstürzte.