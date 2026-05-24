Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz auf A45: Wie konnte das passieren?

Olpe - Nach dem Absturz eines Segelflugzeugs auf der A45 bei Olpe ist die Ursache für das Unglück weiterhin unklar.

Der Pilot kam bei dem Unfall ums Leben, ein zweiter Insasse wurde schwer verletzt. © Berthold Stamm/dpa

Laut eines Polizeisprechers laufen die Ermittlungen hinsichtlich dessen weiterhin.

Der 56-jährige Pilot war den Angaben zufolge bei dem Absturz am Samstagmittag ums Leben gekommen, ein zweiter Insasse (49) wurde schwer verletzt.

Das Segelflugzeug sei vom direkt neben der Autobahn liegenden Flugplatz Hünsborn gestartet und dann auf Höhe des Parkplatzes Löffelberg auf die A45 in Fahrtrichtung Frankfurt abgestürzt.

Der Absturzort ist knapp einen Kilometer vom Flugplatz entfernt. Dabei sei ein Auto beschädigt worden.

Die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes werden von der Olper Polizei und den Luftfahrtbehörden geführt. Das Segelflugzeug sei bei dem Start wie üblich von einem Motorflugzeug in die Höhe gezogen worden. Nach dem Abkoppeln des Zugseils sei es zum Absturz gekommen.