Schockmoment: Airbus hat mit eisiger Landebahn zu kämpfen!

Während der Landung rauschte der Airbus von der Landebahn. © Screenshot/X/@AFlyGuyTravels

Die Maschine der Airline "Avion Express" kam aus Mailand und setzte am Samstagmittag zum Landeanflug an, berichtet "The Aviation Herald".

Kaum hatte das Flugzeug auf dem Boden aufgesetzt, kam der Airbus seitlich von der verschneiten Landebahn ab und driftete durch den angrenzenden Grünstreifen.

Videoaufnahmen des Vorfalls zeigen, wie infolge der Rutschpartie massig Dreck aufgeschleudert wurde, ehe der Pilot es schaffte, seinen Flieger zurück auf den Asphalt zu manövrieren.

Komplett verdreckt brachte er die 179 Passagiere schließlich unversehrt zum Gate, wie "New York Post" berichtete.