Tragisches Ende eines Trainings: Flugschüler stürzen über Gebirge in den Tod

Saint-Girons (Frankreich) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den französischen Pyrenäen sind alle vier jungen Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Ein schreckliches Unglück mit vier Toten hat sich am Sonntag in den französischen Pyrenäen ereignet. (Symbolfoto) © PHILIPPE LOPEZ/AFP

Die einmotorige Maschine war nach einem Notruf bei einer Suchaktion am Sonntagabend in 2000 Metern Höhe in verschneitem Gelände aufgefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Foix mit.

Ein Beamter der Gebirgs-Gendarmerie habe sich von einem der zwei eingesetzten Hubschrauber zum Wrack abgeseilt und die Toten entdeckt.

Bei den Opfern handelte es sich um einen 25 Jahre alten Fluglehrer und drei Flugschüler der Nationalen Hochschule für Zivilluftfahrt (ENAC) im Alter von 18 und 21 Jahren, unter ihnen eine Frau. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein.

Das Trainingsflugzeug vom Typ Robin DR400 war am Sonntagnachmittag auf einem Flugplatz in Saint-Girons gestartet und sollte nach einer halben Stunde wieder landen. "Wir verstehen nicht, wie das passieren konnte. Das Wetter war gut", sagte der Vorsitzende des Fliegerclubs, Jacques Danti, der Nachrichtenagentur AFP. Das Flugzeug sei in "gutem Zustand" gewesen und regelmäßig in der Werkstatt des Flugplatzes gewartet worden.