Triebwerk-Schaden! Flieger muss notlanden und kracht in Hecke

Vilshofen an der Donau/Windorf - Der Pilot eines Sportflugzeugs hat wegen eines Triebwerk-Schadens in Niederbayern notlanden müssen. Dabei hatten die beiden Insassen im Alter von 34 und 35 Jahren Glück im Unglück: Sie blieben unverletzt.

Der Flieger krachte bei der Notlandung in eine Hecke und einen Gartenzaun. © Riedl/zema-medien.de

Das Kleinflugzeug des Herstellers Bristell war am Sonntag um kurz nach 15 Uhr am Flugplatz in Vilshofen an der Donau abgehoben. Das teilte die Polizei mit.

Die Maschine war erst wenige Minuten in der Luft, als der Pilot technische Probleme und schließlich einen Ausfall des Motors feststellen musste.

Daher entschied sich der Pilot dazu, das Flugzeug auf einer Wiese in der Vilshofener Straße in Windorf notzulanden. Bei der Landung krachte die Maschine in eine Hecke und einen Gartenzaun.

Aufgrund des Flugzeugunfalls entstand laut Polizei ein Schaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.