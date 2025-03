Frau betritt Flugzeug: Was sie da sehen muss, macht sie fürchterlich wütend

Seattle (USA) - Eins der nervigsten und zeitaufwendigsten Dinge, die es beim Reisen mit dem Flugzeug gibt, ist wohl das Warten am Gepäckband. Wer es eilig hat, sollte deswegen lieber auf Handgepäck setzen, was man mit in die Innenkabine des Fliegers nehmen kann und nach der Landung eben auch auf demselben Weg wieder mit nach draußen. Eine junge Frau (28) aus den USA hatte ebenfalls auf kleinere Taschen gesetzt, um ihre Reise zu beschleunigen - doch am Ende kam alles anders.