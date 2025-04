Geheimnisvolles Kampfflugzeug aus China: Tarnkappen-Jet im Landeanflug beobachtet

Der neuartige Kampfjet wurde im Landeanflug gesichtet. © Montage: X/@Clay_PLAPAP

Seit der neuartige Tarnkappenjet Ende Dezember zum ersten Mal gesichtet wurde, werden immer mehr Details bekannt.

In einem kurzen Video, das in chinesischen sozialen Netzwerken nun verbreitet wurde, ist die Maschine im Landeanflug zu sehen. Aufgenommen wurde der Clip offenbar auf einer Autobahn in der Stadt Chengdu, in unmittelbarer Nähe des Werksflugplatzes des Rüstungskonzerns Chengdu Aircraft Corporation (CAC).

Vermutlich handelt es sich bei dem mysteriösen Flugzeug, das von Beobachtern bislang J-36 genannt wird, um einen Jet der sechsten Generation. Das große Flugzeug dürfte über verbesserte Tarnkappenfähigkeiten und eine fortschrittliche Avionik verfügen, kann womöglich im Verband mit Drohnen agieren.

Das schwanzlose Nurflügel-Design verfügt weder über ein Seitenruder noch über ein Höhenleitwerk, hat dafür aber Klappen, die offenbar als Luftbremsen fungieren. Offenbar ist die J-36 aerodynamisch optimiert und dürfte ohne die Unterstützung durch künstliche Intelligenz wohl nur schwer zu fliegen sein.