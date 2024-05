Kristallklares Wasser, wunderschöne Strände: Neue Direktflüge vom Flughafen Erfurt-Weimar

Erfurt - Der Flughafen Erfurt-Weimar erweitert sein Angebot und bietet ab Herbst eine neue Direktverbindung an.

"Wir freuen uns sehr über das bevorstehende Engagement von SunExpress in Erfurt. Mit dem attraktiven Angebot der Airline haben wir den Grundstein für eine langjährige Zusammenarbeit gelegt und bauen damit unser Flugangebot aus der Region in die Türkei weiter aus", betont die Geschäftsführerin der Flughafen Erfurt GmbH, Susanne Hermann.

Ab dem Sommer 2025 wird das Angebot der Fluggesellschaft sogar noch ausgebaut. In den Sommermonaten werden dann täglich Flugverbindungen von Thüringen an die Türkische Riviera möglich sein. Diese Angebote werden ab 11. Juni 2024 für Urlaubs-Hungrige buchbar sein.

"Wir freuen uns, dass wir den Flughafen Erfurt-Weimar neu in unserem Streckennetz haben und Reisende schon in den Herbstferien dieses Jahres und im Sommer 2025 nach Antalya bringen können", sagt Peter Glade, Commercial Director bei SunExpress.

Die Direktflüge nach Antalya werden den Angaben nach in der Nacht von Erfurt aus starten, sodass die Gäste bereits am frühen Morgen an ihrem Urlaubsort ankommen.