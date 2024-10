Kurz vor Herbstferien in NRW: So viele Passagiere heben in Düsseldorf und Köln ab

Düsseldorf/Köln - Die großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen rechnen in den Herbstferien mit knapp zwei Millionen Fluggästen.

Mehr als 600.000 Fluggäste werden zwischen dem 11. bis 13. Oktober am Flughafen Köln/Bonn erwartet. © Benjamin Westhoff/dpa

In Düsseldorf werden nach eigenen Angaben etwa 1,2 Millionen Passagiere erwartet, am Airport Köln/Bonn sind es rund 650.000.

Am meisten Betrieb gibt es demnach am Auftaktwochenende der Ferien, zwischen dem 11. und 13. Oktober.

An diesen drei Tagen werden an den beiden Flughäfen zusammen voraussichtlich rund 350.000 Fluggäste begrüßt. Beliebteste Reiseziele sind Spanien, Griechenland und die Türkei.

Die meisten Reisenden fliegen nach Antalya oder Palma de Mallorca, wie die Flughäfen mitteilten.

Die Passagierzahlen in den Herbstferien liegen nur geringfügig niedriger als im vergangenen Jahr. So erwartet der größte NRW-Flughafen in Düsseldorf 2,5 Prozent weniger.

Grund sei der späte Ferienbeginn, der letzte Ferientag markiere bereits den Start des verkehrsärmeren Winterflugplans, sagte ein Sprecher. In Köln sind die Zahlen ähnlich hoch wie in den Herbstferien 2023.