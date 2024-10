26.10.2024 19:00 9.603 Probleme an Bord? Nigelnagelneuer Airbus dreht über Dresden um

Ein neuer Airbus A321neo drehte am Freitag auf dem Auslieferungsflug von Hamburg nach Dubai in Höhe Dresden plötzlich um, weil es Probleme an Bord gab.

Von Oliver Wunder

Hamburg/Dresden - Das war anders geplant: Eigentlich sollte der neue Airbus A321neo am Freitag von Hamburg nach Dubai fliegen, doch die Maschine drehte in der Luft um. Der neue Airbus A321 sollte an die Fluggesellschaft VietJet Air übergeben werden. (Archivbild) © Airbus Um 12.17 Uhr hob das Flugzeug mit am Airbus-Werk im Stadtteil Finkenwerder ab, wie Aufzeichnungen der Flugdaten auf Flightradar24 zeigen. In 39.000 Fuß (etwa 11,9 Kilometer) Flughöhe erreichte die Maschine mit der Flugnummer VJ1226 gegen 12.50 Uhr Sachsen und flog östlich an Dresden vorbei. Hier begann der Pilot eine Kurve zu drehen und den Rückflug nach Hamburg einzuleiten. Um 13.34 Uhr landete die Maschine wieder auf dem Werksgelände Finkenwerder. Dort wurde der Airbus bereits von der Feuerwehr erwartet. Denn anscheinend gab es kurz nach dem Start Probleme mit dem neuen Flieger, berichtete die Hamburger Morgenpost. Daher kam es Rückkehr samt Sicherheitslandung. Flugzeug Nachrichten An diesem Flughafen dürft Ihr Euch zum Abschied maximal drei Minuten umarmen! Die Maschine sei sicher und ohne sichtbare Schäden in Hamburg gelandet. An Bord haben sich wohl nur Pilot und Co-Pilot befunden. Beide blieben unverletzt. Was sich genau abgespielt hat, ist unklar. Eine TAG24-Anfrage an Airbus zu dem Vorfall blieb bislang unbeantwortet. Der Airbus A321neo mit der Flugnummer VJ1226 drehte bei Dresden um und flog zurück ins Werk. © Screenshot/Flightradar24 Das neue Flugzeug wurde für VietJet Air gebaut. Die vietnamesische Billigfluggesellschaft hat bereits 28 Airbus vom Typ A321neo im Einsatz, etwas mehr als 100 weitere sind bestellt.

