Knallgeräusche und Flammen: Brennende Passagiermaschine muss notlanden

Invercargill (Neuseeland) - Nach Augenzeugenberichten über Flammen am Flugzeug ist eine Passagiermaschine auf dem Weg nach Melbourne ( Australien ) außerplanmäßig in Neuseeland gelandet.

Eine Passagiermaschine musste in Neuseeland notlanden, nachdem sie anscheinend Feuer fing. © Bildmontage: X/DrawyahYT//X/fl360aero / MikeRA1991

Alle 73 Menschen an Bord seien ersten Berichten zufolge wohlauf, zitierte die Zeitung "New Zealand Herald" aus einer Mitteilung der Fluggesellschaft Virgin Australia. Der Vorfall werde untersucht. Mögliche Ursache könnte ein Vogelschlag gewesen sein, hieß es. So beschreiben Airlines Vorfälle, bei denen Vögel in Triebwerke geraten.

Die Maschine sei vom neuseeländischen Flughafen Queenstown aus gestartet. Augenzeugen berichteten von Flammen, die aus der Maschine kamen, sowie von lauten Knallgeräuschen. Ein entsprechendes Video, das vom Boden aus gefilmt wurde, sorgte in den örtlichen Medien für Aufsehen.

Den Berichten zufolge handelte es sich um eine Maschine des Typs Boeing 737. Das Flugzeug sei am heutigen Montag (Ortszeit) zum neuseeländischen Flughafen in Invercargill umgeleitet worden, wo es von Rettungskräften empfangen worden sei.