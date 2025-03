Passagierin blickt aus Flugzeug-Fenster und ist sofort beunruhigt

TikTokerin Nikki ging mit einem Video aus dem Flugzeug viral.

Von Anne-Sophie Mielke

St. Louis (USA) - Ein Moment, den kein Reisender während des Aufenthalts in einem Flugzeug erleben will: Man entdeckt etwas an der Maschine, das man sich selbst nicht erklären kann und malt sich direkt das Schlimmste aus. Genau da musste jetzt auch US-Amerikanerin Nikki durch.

Passagierin Nikki sah am Flugzeugfenster eine braun-gelbe, dickflüssige Masse herunterlaufen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/nikki_makes_memes Die junge Frau aus dem Bundesstaat Missouri saß bereits in der Maschine, als ihr etwas auffiel, was sie sofort filmen musste. Beim Blick aus dem Flugzeugfenster entdeckte Nikki eine merkwürdige braun-gelbe Flüssigkeit, die an der Außenscheibe herunterlief. "Ähm ... ist das normal?", fragt die Rothaarige in ihrem Beitrag verunsichert. Passenderweise wählte sie den Song "Anxiety" also "Angst" von Doechii als Hintergrundsong. Sie bittet ihre Zuschauer zudem, sie aufzuklären, was sie da gesehen hat. Das Video ging in kürzester Zeit viral und wurde bisher schon acht Millionen Mal angesehen. Flugzeug Nachrichten Warnstreik am Flughafen Erfurt-Weimar geplant: Was das für die Passagiere bedeutet Doch statt Nikki ihre Sorgen zu nehmen, machen sich die meisten User über sie lustig: "Das Flugzeug hat Durchfall", kommentiert einer. Eine andere Person schreibt: "Junge, du bist auf dem Jupiter."

Flugzeug-Video wird millionenfach geklickt

Erklärung für Vorfall ist völlig harmlos