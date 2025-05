Randale im Flugzeug: Polizei muss tobende Passagierin überwältigen

Faro (Portugal) - Was als entspannter Flug von Teneriffa nach Glasgow begann, endete für die Reisenden in einem Drama. Eine randalierende Passagierin sorgte an Bord einer Ryanair-Maschine am 18. Mai für einen Zwischenfall, der das Flugzeug zur außerplanmäßigen Landung zwang und schließlich mit einem Polizeieinsatz auf dem Rollfeld endete.