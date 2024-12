Rolltreppe schon weg: Stewardess stürzt vor Abflug aus dem Flugzeug!

Die Flugbegleiterin stürzte aus einer Maschine der TUI Airways. © DPA

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Montag am East Midlands Flughafen in England.

Wie die "Nottingham Post" berichtet, versuchte die bislang nicht namentlich genannte Flugbegleiterin das Flugzeug von TUI Airways zu verlassen.

Sie bemerkte jedoch nicht, dass die Treppen, die normalerweise für das Boarding genutzt werden, bereits entfernt worden waren.

Mehrere Krankenwagen sowie ein Rettungshubschrauber trafen wenig später auf dem Rollfeld ein. Die Stewardess wurde rasch in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Über ihre Verletzungen und deren Schwere ist derzeit noch nichts bekannt.

"Wir wünschen ihr eine schnelle Genesung und werden die Ermittlungen umfassend unterstützen", erklärte der Flughafendirektor.

Der Vorfall wurde zudem an die britische Untersuchungsbehörde für Flugunfälle weitergeleitet.