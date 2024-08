Tourist verpasst Flug, rastet aus und wird aus dem Land geworfen

Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich immer noch nicht beruhigt und griff einen Beamten an.

Das Spektakel dauert einige Minuten an, bis er schließlich vom Sicherheitspersonal mitgenommen und zur Einwanderungsbehörde geschleppt wurde.

Damit löste er Panik bei der Besatzung des Flugzeugs aus, die erstmal gar nicht wusste, was los ist.

Dort fand er aber nur eine bereits verschlossene Tür vor. Das machte ihn so wütend, dass er begann mehrfach gegen die Tür des Flugzeugs zu treten.

Der Reisende kam zu spät am internationalen Flughafen El Dorado an, woraufhin er die Sicherheitskontrollen einfach ignorierte und zu seinem Gate zu rannte.

Laut Daniel Gallo von der kolumbianischen Gewerkschaft der Lufttransportarbeiter, hatte sich der US-Amerikaner auch "an den Knöpfen und Geräten" der Gangway zu schaffen gemacht.



Außerdem hatte er wohl bereits das Personal des Flughafens angegriffen, als dieses ihm mitteilte, dass er nicht mitfliegen darf.

Der Ausraster wurde von einem Insassen des Flugzeugs mitgefilmt und anschließend auf X und Instagram verbreitet. Auf dem dreiminütigen Video ist zu sehen, wie der junge Mann immer wieder gegen die Tür tritt oder auf ein Fenster einschlägt.

"Selbst wenn es möglich wäre, die Tür für ihn zu öffnen, glaubt er, dass das Flugpersonal oder der Pilot eine so verrückte Person an Bord lassen würden?", fragt sich eine Userin in den Kommentaren. "Der einfachste Weg, auf die Flugverbotsliste zu kommen", meint eine andere.

Man versuchte noch einige Stunden lang ihn zu beruhigen, letztendlich wurde er aus dem Land geworfen.