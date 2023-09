Wegen "Fachkräftemangel": Ferienflieger hebt ohne Gepäck ab

Zürich (Schweiz) - Passagiere einer Swiss-Maschine hatten sich ihre Reise von Zürich ins spanische Bilbao sicher anders vorgestellt. Sie kamen zwar unbeschadet im Baskenland an, allerdings ohne Zahnbürste und Unterhose.

Eine Maschine der Fluggesellschaft Swiss ist ohne Gepäck gestartet. (Symbolbild) © 123rf/dacosta

Als die Fluggäste in Nordspanien landeten und zielstrebig zum Gepäckband liefen, trat Ernüchterung ein. Denn schlagartig wurde aus Urlaubsfreude Ferienfrust!

Wie der schweizerische Blick berichtete, erschien auch nach langem Warten kein einziger Koffer auf dem Förderband.

Weil kein Ansprechpartner der Fluggesellschaft Swiss vor Ort gewesen sei, habe nach viel Hin und Her schließlich die spanische Airline Iberia Auskunft geben können: Der Urlaubsflieger sei ohne ein einziges Gepäckstück an Bord in Zürich losgeflogen.

Der schlechte Witz dabei war, dass die Crew ihren Passagieren den gepäcklosen Flug angeblich verschwiegen haben soll.