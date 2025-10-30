Mehr Geld für Arbeiter: Kabinett beschließt Mindestlohn-Erhöhung

Berlin - Der Mindestlohn soll wie geplant zum 1. Januar auf 13,90 Euro pro Stunde steigen - im Jahr darauf noch mal um 70 Cent. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro. Das Bundeskabinett beschloss in Berlin eine entsprechende Verordnung. Von der Erhöhung sollen nach früheren Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) rund sechs Millionen Beschäftigte profitieren.

Vor zehn Jahren lag der Mindestlohn bei 8,50 Euro. (Symbolfoto) © 123RF/mrsveronik

Bereits vor dem Beschluss kritisierten viele Arbeitgeber den politischen Druck, der mit den niedrigen Löhnen einherging. Im Zuge dessen forderte die SPD eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro zum nächsten Jahr.

Grundlage für die Anhebung ist eine Empfehlung der Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Sie hatte sich im Juni nach kontroverser Debatte auf diesen Vorschlag geeinigt.

Die Regierung schätzt in ihrer Begründung zur Verordnung, dass auf Arbeitgeber im kommenden Jahr durch den Schritt zusätzliche Lohnkosten in Höhe von rund 2,2 Milliarden und im Jahr darauf um rund 3,4 Milliarden Euro zukommen könnten.