Gewaltiger Check: YouTuber spendet Bondi-Beach-Held 2,5 Millionen Dollar

Sydney (Australien) - Nach dem blutigen Anschlag am australischen Bondi Beach steht nicht nur die Helden-Tat von Ahmed al Ahmed (43) im Fokus, sondern auch die große finanzielle Unterstützung, die dem verletzten Helfer inzwischen zuteilwird. Der Obstladenbesitzer, der versuchte, einen der mutmaßlichen Täter zu entwaffnen, erhielt innerhalb weniger Tage Spenden in Millionen Höhe.

Nach einigen Spenden übergab auch der YouTuber Zachery Dereniowski (32, M.) zusammen mit "gofundme" Ahmed al Ahmed (43, l.) einen großzügigen Check. © Fotomontage/Instagram/mdmotivator/Instagram/gofundme

Wie BBC berichtete, erreichte den 43-Jährigen kurze Zeit nach seinem Krankenhausbesuch eine Einzelspende in Höhe von 99.999 australischen Dollar (rund 56.500 Euro). Der Spender, ein US-Milliardär, betitelte den tapferen Mann als "Helden" und versuchte so, seinen Dank auszudrücken. Auch Amerika und einige europäische Länder lobten öffentlich den Mut des Australiers.

Eine ganz besondere Überraschung ereilte den Bondi-Helden am Donnerstag. Während der Besuchszeit überrumpelte der YouTuber Zachery Dereniowski (32), auf Social Media unter "mdmotivator" bekannt, zusammen mit der Organisation "gofundme" Ahmed im Krankenhaus. Dabei kamen die Spender jedoch nicht mit leeren Händen.

Mit einem riesigen Check betraten sie das Zimmer des 43-Jährigen. Doch nicht nur die Größe hatte es in sich - rund 2,5 Millionen Dollar (2,1 Millionen Euro) überreichten die Männer dem Helden.

Auf dem Instagram-Account "mdmotivator" teilte der Influencer diesen emotionalen Moment. Viele seiner über acht Millionen Fans feierten die Aktion. "Das ist klasse - es wird ihm und seiner Familie sehr helfen", kommentierte eine Userin.