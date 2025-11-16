28 Todesfälle! Das solltest du in Tschechien jetzt beachten

Prag - Die Zahl der Hepatitis-A-Fälle in Tschechien nimmt zu, und auch Todesfälle wurden bereits gemeldet. Die Behörden warnen daher nun eindringlich.

Besonders betroffen sind Prag und die Region Karlovy Vary (Karlsbad), wo die Zahl der Hepatitis-A-Fälle deutlich gestiegen ist, wie Prague Daily News berichtet.

Laut dem staatlichen Gesundheitsinstitut (SZÚ) wurden bis Ende Oktober in der Tschechischen Republik mehr als 2300 Hepatitis-A-Fälle registriert, 28 Menschen starben.

Der tschechische Skiort Boží Dar (Gottesgab) im Erzgebirge hat nun erste Warnhinweise veröffentlicht, um Besucher, insbesondere mit Blick auf die kommende Wintersaison, über Schutzmaßnahmen zu informieren.

Viele Hinweise erinnern an Maßnahmen aus der Corona-Pandemie: gründliches Händewaschen nach dem Toilettengang, vor dem Essen und nach Aufenthalten im Freien sowie die Verwendung von Desinfektionsmitteln mit ausreichendem Wirkstoffgehalt.

Dabei sollten nicht nur Skiurlauber, sondern auch Tagesgäste genau darauf achten, was sie anfassen, und die Hygieneregeln konsequent einhalten.