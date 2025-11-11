Brandneue Therapie in Leipzig: Mit diesem Medikament kann Alzheimer gebremst werden!

Leipzig - Am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) wird ab sofort eine neue Antikörpertherapie gegen Alzheimer durchgeführt. Eine Patientin wurde bereits damit behandelt.

Am UKL wurde kürzlich die erste Infusion mit dem neuen Alzheimer-Medikament durchgeführt. © UKL/Rico Thumser

Wie das UKL am Dienstag mitteilte, ist das erst kürzlich zugelassene Medikament mit dem Wirkstoff Lecanemab in der Lage, Alzheimer in einem Frühstadium wirksam zu verlangsamen.

Ein großes interdisziplinäres Team hatte demnach in den vergangenen Monaten alle Hebel in Bewegung gesetzt und aufwendige Vorkehrungen getroffen, um die neue Behandlungsmethode nun in der Messestadt etablieren zu können.

"Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt diese Therapie der Leipziger Bevölkerung anbieten können", so die behandelnde Oberärztin Prof. Dr. Dorothee Saur. "Das ist ein sehr großer Schritt für uns, denn bisher gab es für die Alzheimerkrankheit keine Therapie, die den Verlauf der Krankheit wirksam gebremst hätte."

Damit das Medikament seine Wirkung entfalten kann, muss es bereits im Frühstadium der Erkrankung angewendet werden - so auch bei der 66-Jährigen, die als erste Patientin am UKL damit behandelt wurde und bisher nur sehr leichte Symptome zeigte. "Damit dies so bleibt, und sie sich ihre Selbstständigkeit im Alltag weiterhin bewahren kann, erhält sie nun 14-tägig eine Infusion, über einen Zeitraum von zunächst einem Jahr", so der Plan des Klinikums.

Neben mehrerer MRT-Untersuchungen zur Überprüfung möglicher Entzündungsreaktionen im Gehirn gehören auch regelmäßige PET-Untersuchungen zur Behandlung, durch die der Rückgang des krankhaften "Amyloid-Plaques" nachgewiesen werden kann. Schlägt die Therapie an, wird sie zunächst beendet.