Er machte Diät und änderte sein Leben: Nun ist dieser Mann nicht wiederzuerkennen!

Scisavage (32) wurde vom fettleibigen Jugendlichen zum "modernen Wikinger". © Screenshot Instagram/scisavage

"Good morning beautiful people" (deutsch: Guten Morgen, schöne Menschen) - oft begrüßt der 32-Jährige damit in seinen Videos die 218.000 User, die ihm auf seiner Instagram-Seite folgen.

Dem schließt sich ein auf den Punkt gebrachte Motivation für den Tag an, bevor sich der "professionelle beste Freund", wie er sich selbst nennt, mit den Worten "protect your peace" ("Schütze deinen Frieden") wieder verabschiedet.

Die Ratschläge, die er den Leuten mit auf den Weg gibt, findet Scisavage allerdings nicht in Ratgeber-Büchern. Der Hüne hat selbst sein ganzes Leben umgekrempelt und sich auf diese Weise weiterentwickelt. Am markantesten dürfte dabei wohl seine optische Transformation sein: vom stämmigen netten Jungen von nebenan hin zum muskulösen Wikinger.

Wie er das geschafft hat, verriet Scisavage, der ursprünglich aus Deutschland kommt, in Rumänien aufgewachsen ist, in den USA sowie Norwegen lebte, bevor er nach Großbritannien zog und sich in der Nähe von London niederließ, in einem aktuellen Post.

"Das Geheimnis ist gelüftet! Ich konnte die Wahrheit nicht mehr verbergen!", schrieb der Influencer zunächst mit einem Augenzwinkern. Und fügte hinzu: "Spaß beiseite, es ist ziemlich albern, wie kompliziert die Leute den Fettabbau klingen lassen, denn jeder will einem Anderen ein Geheimnis verkaufen und viele Leute wollen dabei Abkürzungen nehmen."

So einfach ist das aber nicht, das weiß Scisavage aus eigener Erfahrung!