Influencerin verrät die Wahrheit: Mit diesen Lebensmitteln verlierst Du Fett am Bauch

Gießen - Auch wenn der Sommer uns schon bald wieder verlässt, dieses Thema begleitet die meisten von uns wohl doch eher durch das gesamte Jahr - das oftmals leidige Fett, insbesondere in der Bauchregion. Influencerin Lea Künzl (27) hat sich diesem Thema angenommen und behauptet, die Lebensmittel zu kennen, die vor allem dem Bauchfett an den Kragen gehen.

So enthielten Eier und Proteinpulver (allein schon dem Namen folgend) das notwendige Eiweiß, welches vor allem während einer Diät auf etwa zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht dosiert werden sollte und zeitgleich verhältnismäßig wenige Kalorien enthalte.

Viel eher ging es ihr in ihrem Instagram-Beitrag vom Donnerstag um Esswaren, die aufgrund ihrer Eigenschaften entscheidend dazu beitragen können, das für den Fettabbau essenzielle Kaloriendefizit zu erreichen. Denn ohne eine geringere Kalorienzufuhr als diejenige, die der Körper benötigt, kann keine Gewichts-, beziehungsweise Fettreduktion stattfinden.

Direkt zu Beginn stellte Lealoveslifting, wie die 27-Jährige ihren Followern wohl eher bekannt ist, zudem klar, dass kein Lebensmittel auf der Welt direkt in der Lage sei, gezielt Bauchfett zu eliminieren.

Und auch sollte man in ihrer Fünf-Punkte-Liste keine ausgefallenen Nahrungsmittel, von denen die meisten noch nie gehört haben, erwarten.

Schließlich habe ihre "Top Five" aber noch einen weiteren Hintergrund. Denn all diese Lebensmittel seien dazu prädestiniert, für eine langfristige Sättigung zu sorgen. Und aus eigener Erfahrung könne die 27-Jährige berichten, dass jeder, der dauerhaft Hunger leiden müsse, stets erneut in alte Essens-Muster verfällt.

Wer sich also schon jetzt auf die kommende Strandfigur vorbereiten möchte, sollte diese fünf "Fettkiller" keinesfalls auf seinem Ernährungsplan missen lassen.