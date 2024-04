Frau nimmt über 38 Kilo in weniger als 9 Monaten ab: Als sie diese 10 Regeln einhielt, purzelten die Pfunde

Atlanta (USA) - Eine zweifache Mutter aus den USA krempelte Anfang Januar 2023 ihr Leben um - mit Erfolg! Innerhalb weniger Monate purzelten bei ihr trotz Krankheit die Pfunde. Jetzt will sie anderen zeigen, dass Abnehmen kein Hexenwerk ist und man nur einige wenige Regeln beachten muss.

Dafür waren ihrer Aussage nach nur ein paar kleine Änderungen in ihrem Alltag nötig:

Die zweifache Mutter aus Atlanta wollte ihren Kindern die beste Version von sich bieten, die sie vor allem im Abnehmen erahnte. Dabei stellte sich ihr allerdings ihre Erkrankung "Hashimoto" in den Weg. Bei der chronischen Autoimmunentzündung der Schilddrüse ist Gewichtsverlust oft fast nicht möglich - doch Crystel schaffte es. Innerhalb von 8,5 Monaten nahm sie über 38 Kilogramm ab und wiegt mittlerweile nur noch rund 63 Kilo.

Crystel Saturday kam im vergangenen Jahr an einen Punkt, wo sie einfach die Nase voll hatte: "Ich hatte genug von den Ausreden und hatte es satt, mich wie Müll zu fühlen", erklärt sie gegenüber dem Atlanta Journal-Constitution .

Nach 8,5 Monaten ist die zweifache Mutter kaum wiederzuerkennen: Sie bringt mittlerweile nur noch 63 Kilo auf die Waage. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/committochangewithcrystel

"Schritt 1 besteht darin, mit dem Nachtessen aufzuhören und zwischen Abendessen und Schlafenszeit vier Stunden Zeit zu lassen", erläutert die heute 40-Jährige auf ihrer Instagramseite. Nach dem Abendessen mit ihrer Familie gegen 18 Uhr isst die zweifache Mutter nichts mehr.

Zwischen dem Dinner und dem Frühstück am nächsten Tag liegen bei der US-Amerikanerin somit etwa 16 Stunden, in denen sie fastet - abgesehen von einer Tasse Kaffee gegen 7.30 Uhr. "Meinen ersten Bissen Essen nehme ich erst um 10.30 Uhr", erklärt sie weiter. Wenn bei ihr in dieser Zeit Hunger auftritt, versucht sie ihn mit Wassertrinken zu stillen.

Überhaupt empfiehlt Crystel, auf die Wasseraufnahme zu achten und die Hälfte des eigenen Körpergewichts in Wasser-Unzen zu sich zu nehmen. Wer also 100 Kilogramm wiegt, sollte 50 Unzen (1,4 Liter) an Wasser pro Tag trinken.