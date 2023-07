Besorgniserregend: Immer mehr sächsische Kinder haben Probleme beim Sprechen und Bewegen

Demnach sei im Jahr 2021 bei 14,1 Prozent der Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren eine sogenannte Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache diagnostiziert worden. Rund 36.700 im Freistaat Sachsen lebende Mädchen und Jungen sind betroffen. Im Jahr 2006 waren es weniger als halb so viele Heranwachsende mit entsprechenden Auffälligkeiten.

Die Praxis sieht leider anders aus. Denn laut einer aktuellen Studie der Krankenkasse Barmer leiden immer mehr sächsische Kinder unter Entwicklungsstörungen. "Bei Kindern in Sachsen zeigen sich immer häufiger Störungen beim Spracherwerb sowie Defizite bei der motorischen Koordination", heißt es im veröffentlichten Bericht.

Purzelbäume schlagen, quasseln wie ein Wasserfall, herumtoben - Kinder sind richtige Energiebündel, saugen Informationen auf wie ein Schwamm, lernen daraus und entwickeln sich weiter. So in der Theorie.

"Kinder erlernen Sprache durch Nachahmen. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern viel mit ihrem Kind kommunizieren und Medienkonsum begrenzen", empfiehlt Monika Welfens, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Sachsen.

"Viele Kinder können heute weder Hampelmann noch Purzelbaum. Dabei sind gut entwickelte, motorisch-koordinative Fähigkeiten wichtig für Schule und Alltag", so Monika Welfens.

Laut Kinderatlas seien im Jahr 2006 bei rund 6200 der Sechs- bis Zwölfjährigen in Sachsen motorische Defizite deutlich geworden. 2021 hatte sich die Zahl auf 14.200 Betroffene mehr als verdoppelt. Grund hierfür: zunehmender Bewegungsmangel.

Im Vergleich mit den Nachbarbundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Anteil der von sprachlichen und motorischen Entwicklungsstörungen betroffenen Kinder in Sachsen am höchsten.

Laut Barmer Kinderatlas lag der Anteil in Thüringen bei 12,8 Prozent, in Sachsen-Anhalt bei 12,6 Prozent. Im Bundesdurchschnitt weisen 13,3 Prozent der Kinder in der untersuchten Altersgruppe entsprechende Merkmale auf.