Trotz erfolgreicher Hüft-OP: 105-Jähriger stirbt nach Reha-Besuch

Der Senior war zuvor mobilisiert und in gutem Zustand in die Reha entlassen worden. Weitere Details zu seinem Tod sind nicht bekannt.

Der 105 Jahre alte Mann, der seinen Hüft-Eingriff überstanden hatte, ist nur wenige Tage nach seiner Operation gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Universitätsmedizin Magdeburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Von Sabina Crisan

Magdeburg - Nach einem Sturz in seiner Wohnung ist ein 105 Jahre alter Mann in Magdeburg erfolgreich an der Hüfte operiert worden.