Blaualgen in Seitenarm von Bodensee: Gefahr für Menschen und Hunde

Lindau - In einem Seitenarm des Bodensees in Lindau sind Blaualgen nachgewiesen worden.

Am Bodensee sehen die Wasserproben noch unbedenklich aus, in seinem Seitenarm warnen die Behörden derweil schon vor Blaualgen. © Felix Kästle/dpa

Die Auswertung von Wasserproben habe bestätigt, dass die grün-braunen Schleimklumpen auf der Wasseroberfläche aus benthischen Cyanobakterien der Gattung Oscillatoriales bestehen, teilte das Landratsamt Lindau mit.

Das Gesundheitsamt rät deshalb weiterhin davon ab, im Kleinen See zu baden. Die umgangssprachlich auch als Blaualgen bezeichneten Cyanobakterien können Giftstoffe bilden. Beim Menschen können sie Hautreizungen oder nach dem Verschlucken von Wasser Durchfall auslösen.

Für Hunde können die Toxine stark gesundheitsgefährdend sein. Das Landratsamt empfiehlt deshalb, Hunde vom Kleinen See fernzuhalten.

Begünstigt wird das Wachstum der Cyanobakterien nach Angaben des Gesundheitsamts durch die derzeit hohen Wassertemperaturen und den hohen Nährstoffgehalt des Wassers. Die Bakterien wachsen normalerweise auf Steinen und Wasserpflanzen am Gewässergrund. Durch die Hitze können sich die schleimigen Beläge lösen und an die Wasseroberfläche treiben.

Die Situation werde weiter beobachtet. Sollte die Konzentration der Blaualgen deutlich zunehmen, könnten weitere Maßnahmen erforderlich werden, teilte das Landratsamt mit. Der Kleine See liegt zwischen der Lindauer Insel und dem Festland.