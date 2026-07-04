Bakterielle Verunreinigung! Hersteller ruft Mineralwasser in NRW zurück
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Von Arne Meyer
Mülheim/Ruhr - Der Mülheimer Produzent Raffelberger hat bestimmte Mineralwassersorten wegen Bakterienbelastung zurückgerufen.
Vom Trinken des Wassers werde dringend abgeraten, teilte das Portal lebensmittelwarnung.de mit.
Demnach geht es um die Produkte "Raffelberger Medium" (0,75 Liter) und "Raffelberger Klassik" (0,7 Liter) mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:
- "Raffelberger Medium": 9.6.2028, 10.6.2028, 17.6.2028, 18.6.2028, 23.6.2028, 25.6.2028, 27.6.2028, 30.6.2028
- "Raffelberger Klassik": 16.6.2028
Bei Routinekontrollen wurde den Angaben zufolge eine bakterielle Verunreinigung festgestellt. Diese könnten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
Das Mineralwasser sei nach ersten Erkenntnissen nur in Nordrhein-Westfalen verkauft worden und werde auch ohne Kassenbon erstattet.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa