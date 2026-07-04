Bakterielle Verunreinigung! Hersteller ruft Mineralwasser in NRW zurück

Mülheim/Ruhr - Der Mülheimer Produzent Raffelberger hat bestimmte Mineralwassersorten wegen Bakterienbelastung zurückgerufen.

Der Hersteller Raffelberger hat bestimmte Mineralwassersorten wegen Bakterienbelastung zurückgerufen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Vom Trinken des Wassers werde dringend abgeraten, teilte das Portal lebensmittelwarnung.de mit.

Demnach geht es um die Produkte "Raffelberger Medium" (0,75 Liter) und "Raffelberger Klassik" (0,7 Liter) mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:



"Raffelberger Medium": 9.6.2028, 10.6.2028, 17.6.2028, 18.6.2028, 23.6.2028, 25.6.2028, 27.6.2028, 30.6.2028

"Raffelberger Klassik": 16.6.2028

Bei Routinekontrollen wurde den Angaben zufolge eine bakterielle Verunreinigung festgestellt. Diese könnten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.