Die Grill-Lüge: Spieße haben laut Untersuchung teilweise zu wenig Fleisch

"Bei den Fleischspießen wichen 30 der 134 Proben (22 Prozent) von der in den Leitsätzen beschriebenen Zusammensetzung ab, sodass sie wegen Irreführung beanstandet wurden", heißt es im Ergebnis der Untersuchung auf der Internetseite des LGL . "Hauptgrund für eine Beanstandung war ein zu geringer Fleischanteil."

Zudem wird hervorgehoben, dass Schaschlik in rohem Zustand mindestens 30 Prozent Rind- und/oder Schweinefleischstücke enthalten. Daran halten sich allerdings offenbar nicht alle Hersteller.

Einleitend wurden in dem Bericht die konkreten Voraussetzungen für die jeweiligen Produkte nach den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuchs beschrieben:

Doch das waren nicht die einzigen Mängel: "Bei den Schaschlik-Proben lag die Beanstandungsquote bei 12 Prozent (6 von 50 Proben). Bei zwei Schaschlik-Spießen fehlte Speck, bei vier Proben jegliche würzende Beigabe."

Aber es gab auch noch andere Kritikpunkte, wie es in dem Ergebnis heißt: "Unklare und irreführende Benennungen wie "Hausspieß" oder "Dönerspieß mit Schweinefleisch", die nicht kenntlich gemachte Verwendung von aufgetautem Fleisch, falsche Auslobungen, wie beispielsweise "mit Zwiebel" trotz fehlender Zwiebel auf dem Fleischspieß, und die Verwendung von nicht sorgfältig ausgewähltem Ausgangsmaterial, erkennbar an deutlich angetrockneten Fleischwürfelrändern."

Ob damit der Grill-Meister vor seinen Gästen dauerhaft punkten kann, scheint fraglich. Bei den untersuchten Waren handelt es sich um Produkte von 2021 und 2022. Immerhin: Das LGL in Bayern will die Produktgruppe auch in den nächsten Jahren weiter im Visier halten.