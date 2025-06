Expertin: "Sind nicht in der Dritten Welt und trotzdem sind unsere Patienten mangelernährt"

Nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie erhalten viele Patienten in deutschen Krankenhäusern zu wenig Essen - mit gravierenden Folgen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Dieses Problem sei in den vergangenen Jahren nicht ausreichend beachtet worden, sagte die Sprecherin der Arbeitsgruppe "Ernährung und Stoffwechsel" der DGG, Kristin Häseler-Ouart, der Deutschen Presse-Agentur.

"Das ist keine Sache, die blinkt und piept und deshalb ist sie hinten runtergefallen." Tatsache sei aber, dass das Klinikessen für viele Patienten oft nicht die Energiezufuhr liefere, die vor allem schwer kranke Patienten bräuchten, um sich wieder schnell erholen zu können.

"Das, was in Krankenhäusern an Kalorien auf dem Teller landet, ist nicht das, was ein schwer kranker Patient braucht", sagte Häseler-Ouart, die als Oberärztin der Klinik für Geriatrie am Universitätsklinikum Jena arbeitet.

Bei der Vorstellung des aktuellen Thüringer Krankenhausspiegels, einer Datenbank zum Vergleich von Behandlungsqualität, hatte die Expertin kürzlich gesagt: "Wir sind nicht in der Dritten Welt und trotzdem sind unsere Patienten in den Krankenhäusern mangelernährt."

Viele Menschen hätten nach einem stationären Klinikaufenthalt an Gewicht und an Muskelmasse verloren. "Das ist ein Riesenproblem."