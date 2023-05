Fitness-Influencerin behauptet: Meine Beine sind die dicksten auf Instagram

Rahki Giovanni zeigt gerne ihre durchtrainierten Beine. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/rahkigiovanni

Die Fitness-Influencerin behauptet laut "Daily Star", dass sie die "dicksten Beine auf Instagram" habe. Und diese seien sogar so stark, dass ihre Oberschenkel "eine Wassermelone zerquetschen könnten".

Die Mutter eines Sohnes will anderen Frauen zu mehr Selbstliebe verhelfen - kein Stress wegen Cellulite, Dehnungsstreifen und Kurven.

Früher wurde Rahki gemobbt, wie sie berichtet, denn schon damals sei sie groß und muskulös gewesen.

Der Druck der Gesellschaft, immer perfekt sein zu müssen, ging auch an ihr nicht spurlos vorbei. So fiel die junge Frau in eine Essstörung.

Doch die US-Amerikanerin entwickelte sich weiter und entdeckte ihre Liebe zum Gewichtheben. Sie erkannte, dass ihr muskulöser Körper nichts ist, wofür man sich schämen sollte - stattdessen wollte sie stolz darauf sein.

"Als ich vor sieben Jahren in der Fitnessbranche anfing, gab es niemanden, der so aussah wie ich", erzählte sie.

"Niemand in meiner Kultur wollte 'dick und fit' sein - jeder entschied sich dafür, schlank zu sein." Also beschloss Rahki, diesen Standard zu ändern und ihr Ding durchzuziehen.