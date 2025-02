Gesundheitsrisiko! Feinstaub in Sachsen-Anhalt überschreitet Grenzwerte

Im Winter steigt der Feinstaubanteil in der Luft vor allem durch Kamine und vermehrtem Verkehr. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa/dpa-tmn

Der 24-Stunden-Grenzwert der Europäischen Union für den Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 Mikrogramm je Kubikmeter sei am Vortag nur an 3 von 21 Messstationen unterschritten worden, teilte das Landesamt für Umweltschutz am Donnerstag in Magdeburg mit.

Dabei handelte es sich um die Stationen Unterharz/Friedrichsbrunn (38 Mikrogramm je Kubikmeter), Burg (49) und Magdeburg/West (45).

Die höchsten Werte wurden für Wittenberg/Dessauer Straße (70) und Halle/Paracelsusstraße (73) ermittelt.

Es handelt sich um den Grenzwert für die Größenkategorie PM10. Feinstaub kann durch Nase und Mund in die Lunge gelangen und je nach Größe die Lungenbläschen und den Blutkreislauf erreichen und schädigen.

Am Mittwoch war die Luftqualität in vielen Teilen Deutschlands schlecht, die hohen Werte für Feinstaub beschränken sich nun weitgehend auf die Nordhälfte.